 

Жена Кузьмина назвала причину отсутствия общих детей

20.02.2022, 13:06, Разное
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Екатерина Трофимова в программе «Ты не поверишь!» рассказала, почему у нее с Владимиром Кузьминым нет общих детей. По словам супруги музыканта, они хотят просто вместе отдыхать.
По словам Екатерины Трофимовой, когда она познакомилась с будущим мужем, ей было 18 лет. С годами она набралась женской мудрости. Хотя Владимир Кузьмин оказался интровертом, со временем он начал открываться любимой женщине, и они стали больше общаться.

Супруга музыканта никогда не хотела детей, в их семейной жизни был период, когда обсуждался вопрос беременности, но потом он сошел на нет. 66-летний Владимир Кузьмин не требует от супруги наследников. Они поняли, что просто хотят быть вместе, спокойно отдыхать и проводить время. Более того, по словам Трофимовой, они уже старые, чтобы думать о ребенке.

Источник: teleprogramma.pro



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