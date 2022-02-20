Жена Кузьмина назвала причину отсутствия общих детей

Екатерина Трофимова в программе «Ты не поверишь!» рассказала, почему у нее с Владимиром Кузьминым нет общих детей. По словам супруги музыканта, они хотят просто вместе отдыхать.

По словам Екатерины Трофимовой, когда она познакомилась с будущим мужем, ей было 18 лет. С годами она набралась женской мудрости. Хотя Владимир Кузьмин оказался интровертом, со временем он начал открываться любимой женщине, и они стали больше общаться.

Супруга музыканта никогда не хотела детей, в их семейной жизни был период, когда обсуждался вопрос беременности, но потом он сошел на нет. 66-летний Владимир Кузьмин не требует от супруги наследников. Они поняли, что просто хотят быть вместе, спокойно отдыхать и проводить время. Более того, по словам Трофимовой, они уже старые, чтобы думать о ребенке.

Источник: teleprogramma.pro