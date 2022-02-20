Начальник штаба Сил теробороны Украины считает, что возраст для вступления в тероборону можно повысить до 70 лет

Такое мнение он выразил, рассуждая о доукомплектовании подразделений резервистами и создании добровольческих формирований.

“Есть уже определенный запрос на их создание. В частности, из числа тех категорий людей, которые не могут по определенным ограничениям вступить в батальоны теробороны. Мы размышляем, как это исправить. Один из вариантов (возможно, и будем предлагать его) – увеличить возраст немного, от 60 до 65 или до 70 лет”, – сказал Собко.

Он сообщил, что недавно общался с “одним известным телеведущим”, который изъявил желание попасть в Силы теробороны.

“И я вижу, что он выглядит… у него силы, как у 30-летнего мужчины. И задаю себе вопрос: почему этого не разрешить, почему “не открыть ворота”? – отметил Собко.

Начальник штаба объяснил, что изменить связанные с этим законы и приказы намерены, готовя предложения и лоббируя изменения в законодательство.

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января, в Вооруженных силах Украины появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что “все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать”, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

Численность сил теробороны планируют увеличить до 2 млн человек.

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