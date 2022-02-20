 

“Мамина копия”, “Как две капли воды”. Звезда “Сватов” Кошмал удивила подписчиков сети схожестью сыном

20.02.2022, 12:30, Новости дня
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“Моя необъятная любовь и радость, мой ангел, мое спасение и утешение. Каждый раз, когда я смотрю в эти голубые глаза, все на свете теряет свое значение”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 70 тыс. лайков.

“Мамина копия”, – написала i_chernyshek.

“Удивительно похожи”, – отметила пользователь mrsketrin.

“Вы такие чудесные и милы. Сын похож на маму как две капли воды”, – прокомментировала фото l_u_i_z_a56.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты”.

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын Михаил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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