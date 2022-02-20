Бутусов: Зеленский заявляет о недостаточной поддержке Запада и при этом блокирует допуск западных СМИ на фронт

Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут в данный момент получить аккредитацию для доступа на фронт в район ООС. В результате только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы на Донбассе.

К примеру, один из крупнейших немецких телеканалов ZDF не может получить доступ для освещения ситуации на фронте. И при этом Зеленский и “слуги народа” позволяют себе делать замечания на недостаточную поддержку в Европе, в Германии, в частности. Так вы же ничего не делаете, чтобы использовать возможность склонить на нашу сторону общественное мнение!

Никаких логических объяснений этому факту нет – военные говорят, что такие указания идут от руководства страны. Есть журналисты, которые больше месяца в Украине не могут получить допуск на фронт.

Президент едет в Германию, чтобы пожаловаться на недостаточную поддержку Запада, а когда в Украину приехали западные СМИ, чтобы создать поддержку, блокирует их работу. Офис президента Владимира Зеленского не понимает, насколько важен доступ иностранных медиа в зону боевых действий, чтобы продемонстрировать масштабы российской агрессии. И зачем мы удерживаем вообще за свои налоги Министерство информационной политики?

Понятно, почему это происходит. Почти три года Зеленский рассказывал обществу, как он якобы уже заканчивает войну, и о всеобъемлющем перемирии, и “война закончится до конца года”. Все это оказалось ложью – война продолжалась и война продолжается сейчас. А западные СМИ “слуги народа” неоднократно называли распространителями паники и фейков.

Сейчас у Украины есть самые большие в нашей истории возможности открыть правду о войне всему миру, одержать полную победу в общественном мнении во всем мире, создать решительное информационное и политическое преимущество над российскими агрессорами. Для этого власть должна извиниться за оскорбления журналистов и нормально организовать освещение войны.

Бездействие власти и недопуск западных медиа в зону боевых действий – это не работа в пользу Украины, а работа против Украины.

Немедленно откройте доступ мировым медиа на фронт!

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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