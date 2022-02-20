С кем там Лепс мутит? – Личное мнение

Как я и говорила, сплетни о связи многоматери Барановской с Лепсом оказались полнейшей чушью.

На днях разведённый Григорий хорошо провёл время с 27-летней мисс Львов Наташей:



Фото: Соцсети

Эффектная девушка. Сразу видно — и умница, и красавица.

Поймите правильно, я была полностью солидарна с возмущёнными комментариями возрастных женщин, разменявших тридцатник.

Как, вопили они в ответ на мои слова, что к 57-летнему Лепсу уже сейчас стоит очередь молодых и красивых.

Но одно дело — возмущаться. Другое — не бояться признать очевидное. Да, в идеале партнёры должны быть плюс-минус одного возраста, но большинству ведь хочется кого помоложе.

В нашей реальности у мужчин такая возможность есть.



Фото: Соцсети

Зачем успешному исполнителю 40-летняя мать троих, когда с ним не против провести время 27-летняя мисс из Львова?

Можно, наверное, да и нужно этому возмущаться. Но от факта-то никуда не денешься, несмотря на все ваши возмущения.

Как я там писала?

«Если уж Григорию и нужна будет женщина, то к нему очередь выстроится. Двадцатилетних, красивых, а с Юлей и Ксенией он может встретиться на фуршете, чтобы опрокинуть рюмочку водки и обсудить мировую повестку дня.

Впрочем, было бы что там ещё обсуждать с ними».

Но даже я тут немного ошиблась — и за рюмочкой, как видим, Лепс проводит время с красивой и молодой женщиной.

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