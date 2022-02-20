Ординарец Лукашенко

Размещение российских ракет сделает Беларусь военно-политическим врагом Запада.

В субботу, 19 февраля, президент Владимир Путин взял Александра Лукашенко с собой в ситуационный центр в Кремле. Там младший союзник смотрел, как старший союзник скомандовал начало учений ядерных сил. Вечером Владимир Владимирович обещал сыграть с ним в хоккей. Давить на кнопки во время учений российских Сил стратегического сдерживания ему пока рано.

Сюжет показал вероятную новую роль Минска в военно-политических раскладах в Европе.

События, произошедшие накануне, вкупе с этой демонстрацией заставят задуматься военных аналитиков и журналистов на Западе. На совместной пресс-конференции после переговоров в Кремле Лукашенко был воинственнее Путина. Сообщил, что большую часть времени они посвятили поиску военного ответа НАТО, а закончил уж совсем по-путински: «Если кому-то неймется, то ответ будет абсолютно асимметричный».

Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдают за тренировкой по управлению вооруженными силами РФ в Кремле, 19 февраля 2022 года. Фото: РИА Новости

Совместная дорога к асимметрии была обрисована семнадцатого февраля — Александр Лукашенко посетил полигон в Осиповичах (около 85 км от Минска), и ему там все очень понравилось. Официальная пресса назвала это громко — «совместная группировка ракетных войск Беларуси и России». Разумеется, это временное соединение на время маневров. Белорусские ракетчики в нем представлены РСЗО «Полонез» местного производства, а российские «Искандерами».

«Полонез» — это довольно точные экспортные китайские ракеты М200 и М20 на белорусском шасси с довольно высокой степенью локализации. Дальность полета до 280 км, вес боевой части от 480 кг, возможно наведение с беспилотника (проверено испытательными пусками), управление инерциальное и с использованием BeiDou/ГЛОНАСС/GPS. Фактически это уже оперативно-тактическое оружие. «Полонез» стоит на вооружении армии Азербайджана. По неподтвержденным данным, участвовал в обстрелах армянских войск в Карабахе.

В тот же день БЕЛТА сообщила, что

Беларусь обратится к союзнику с просьбой создать на ее территории центр обучения белорусских военных работе с «Искандерами». Впервые Лукашенко сообщил, что возможно будет закупать эти ОТР.

Или «россияне нам будут поставлять что-то за свой счет, потому что армия общая». Забавно, что в свое время Лукашенко пришлось создавать с китайцами дешевый аналог «Искандеров» в виде «Полонеза» именно из-за отказа Путина «поставлять что-то за свой счет».

Реактивные системы залпового огня «Полонез». Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вероятное создание ракетной базы ОДКБ в Беларуси станет частью того самого асимметричного военного ответа, который упомянут в ответе МИД РФ на американские предложения по строительству системы безопасности в Европе. Первую скрипку в этом «совместном предприятии», конечно, будет играть РФ — собственник технологий. Дело в том, что «Искандеры» для ОДКБ — это очень точные ракеты дальностью 500 км. А вот экспортный вариант имеет дальность всего 280 км. Это связано с нашими обязательствами по договору о нераспространении ракетных технологий. И РФ обязана контролировать судьбу своих ракет в Беларуси.

Источник в аппарате полномочного представителя Беларуси в ОДКБ подтвердил нашей газете ожидание новых решений о «численности и полномочиях совместной российско-белорусской группировки на территории Белоруссии». Однако комментарий его был скорее пессимистическим: «Ждем официальных новостей. Слишком радужных перспектив военного сотрудничества ожидать не стоит. Это не тот процесс, который приведет к немедленному результату после договоренности лидеров. Все будет долго и тягостно. Белорусская сторона всегда будет оставлять за собой «мосты к отступлению», то есть пересмотру первоначальных договоренностей, их изменению».

Александр Лукашенко во время совместных учений вооруженных сил Белоруссии и РФ на полигоне в Осиповичах, 17 февраля 2022 года. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Один из наших источников, с опытом стратегического военного планирования, описал причины и выгоды вероятного создания ракетной базы в Беларуси в рамках общей группировки ОДКБ, либо вооружение «Искандерами» белорусской армии таким образом:

«Думаю, что все последнее время идет поиск решения с целью недопущения удара Киева по Донбассу. Наши военные маневры — из этой серии. РФ оказалась в ситуации «промолчать нельзя ответить». Запятую будут ставить в зависимости от ситуации.

Донецкие корпуса остановить ВСУ своими силами не в состоянии. Наше вмешательство (в вероятное сражение ВСУ с 1-м и 2-м корпусами «ДНР-ЛНР». — В. Ш.) уже, видимо, заблокировано. Но идет поиск средств предотвращения такого сценария. Все танцы с белорусами из этой же серии.

Такое развитие позволит как-то продолжать давление на Киев с использованием фактора известной «дурости» Лукашенко — а вдруг бабахнет? Комплексы эти достают на 30‒500 км. Вот и считайте: от Ельска до Киева 180 км. Но это не решение, а именно давление. Решения проблемы пока нет.

Поиск нестандартных действий продолжается».

В любом случае, по мнению Рустема Клупова, нашего постоянного автора, в прошлом начальника разведки Сухопутных войск РФ, при возникновении такой конфигурации баланс сил в Восточной Европе и вокруг Украины изменится. До сих пор государства ОДКБ пользуются составленной из частей единой системы ПВО СССР общей с Россией системой противовоздушной обороны. И это чрезвычайно выгодное сотрудничество: ракетные батареи национальные, и решение о применении принимается руководством стран-союзников, а вот все разведданные для подготовки к применению поступают от российских коллег. А ведь это самая сложная, дорогая и практически недоступная ни одной бывшей республике СССР (включая Украину) часть ПВО страны.

Но создание нового военного инструмента в Беларуси носит уже не просто оборонительный характер —

ракеты «Искандер» универсальны и могут использоваться для обстрела важнейших целей на территории Восточной Европы.

Они простреливают Украину практически насквозь, вплоть до Одессы и Днепра. Однако неясно, как будет действовать с правовой точки зрения руководство РФ. Если в гипотетическом конфликте оно все же решится на удар (пусть даже и ограниченный) по военной инфраструктуре Украины, то как оно сможет это сделать из владений Лукашенко? Атака на соседей в проекте новой конституции Беларуси запрещена. А ведь стрельба через границу автоматически означает войну Лукашенко с Украиной.

Комплекс «Искандер» во время учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022» Минобороны РФ, 19 февраля 2022 года. Фото: стоп-кадр с видео / РИА Новости

«Калининградская военно-морская база и размещенные в области войска находятся, с сугубо военной точки зрения, в весьма сложном положении, — заметил Рустем Клупов. — Они окружены недружественными армиями. И случись там война с применением конвенционального оружия, долго эти части не протянут.

«Искандеры» за белорусской границей, с другого конца Сувалкского коридора, существенно изменят положение. И возмущению стран НАТО и новым санкциям не будет конца. Учения по переброске частей двадцатой армии в Белоруссию проводятся регулярно и с давних пор. Поэтому сама идея о создании постоянной российской группировки в Белоруссии обсуждается с того же времени: зачем двигать личный состав и технику, если можно их прописать постоянно?

Но любая оборона предполагает контрнаступательные действия. Поэтому, помимо защиты границ Белоруссии такая группировка все равно будет иметь вторую задачу — пробить Сувалкский коридор в Калининград. А изменение баланса сил всегда дестабилизирует обстановку и приближает военно-политический кризис. Ведь главные задачи будут выполнять не солдаты, а системы радиоэлектронной борьбы, авиация и те самые ракетные войска. Вряд ли надо ожидать сегодня вторую Чечню как модель боевых действий.

Оперативная и стратегическая радиоразведка, поставляющая информацию в том числе и для совместной системы ПВО РФ и Белоруссии, гарантированно вскрывает все перемещения авиации всех типов в Европе и по всему Средиземноморью. Она включена в систему оповещения военно-политического руководства о подготовке противника к агрессии. По своему положению и потенциалу врагов Белоруссия иметь не должна. Но белорусский лидер их все же сумел нажить повсеместно. Поэтому не только Генштаб России, но и Лукашенко заинтересован в получении инструмента давления на соседей. Но «кнопку» ему, конечно, никто не отдаст».

Парадоксальным образом, воля большей части белорусов, вышедших на массовые протесты в 2020 году в Беларуси, стала причиной быстрой деградации режима Лукашенко. После отказа Запада признать его легитимным президентом он потерял возможность привычного политического маневра. Теперь этот норовистый конь прочно поставлен в положенное ему стойло внешней политики РФ и уже не сбежит от Путина в Европу. Прямое следствие такой политической трансформации — вынужденное следование Беларуси в фарватере вошедшей в конфликт с Западом России. Теперь обоснованно можно ожидать укрепления военного сотрудничества двух стран и появления российских войск и ракет у границ Польши и Литвы.

Валерий Ширяев

—