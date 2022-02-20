 

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку из-за «компромата» в Сети

20.02.2022, 11:55, Новости дня
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Депутат Рады Ренат Кузьмин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если окажется правдивой информация об отправке родителей главы государства за границу на фоне призывов к нации «не паниковать».

Парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеоролик, растиражированный в украинских соцсетях.

Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы».

«16 февраля не напали (Россия), но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», – говорит на записи человек, тембр голоса которого напоминает Зеленского.

При этом автор обращения попросил оставить на Украине «супругу Лену» из-за повышенного внимания «конченных журналистов». «Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», – считает Кузьмин.

Ранее Зеленский записал видео с женой Еленой, чтобы успокоить граждан Украины после появления в Сети сообщений об отъезде семьи политика за границу.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.



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