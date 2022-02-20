 

Британия создала центр по борьбе с «дезинформацией России»

20.02.2022, 11:55, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о создании центра правительственного реагирования для разоблачения «российской дезинформации».

По словам главы британского МИД, задачей нового центра станет распространение сведений о якобы имеющей место «дезинформационной активности России». К работе в организации привлекут экспертов из разных министерств королевства, передает ТАСС. 

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но РФ не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией. Мы отвечаем [на действия России], мы работаем с нашими союзниками, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не мог продолжать делать утверждения, не соответствующие истине», – подчеркнула Трасс.

По данным министра, с начала текущего месяца якобы было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.

«Мы зафиксировали двукратное увеличение числа случаев дезинформации за прошедшую неделю, мы знаем, что РФ работает в этом направлении», – сказала Трасс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сенатор США Джош Холли, который выступил против отправки войск США в Европу, «просто переваривает российскую дезинформацию». 

Напомним, издание The Axios констатирует примерно с октября резкий всплеск интереса у конгрессменов к украинской и антироссийской тематике – в постах, релизах и официальных заявлениях конгрессменов ее стали упоминать примерно в 20 раз чаще. Axios составил список лидеров в этой сфере, назвав семь главных русофобов.



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