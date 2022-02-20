Мнение: Замковый камень

Для оценки возможных моделей действий деспотичных режимов к объективным факторам всегда прилагается существенная доля фактора субъективного — то есть, персонализированной оценки круга лиц, принимающих решения. При этом любая деспотия — это всегда система выстроенных балансов, в которой конкретный деспот (диктатор, фюрер, каудильо, Брат-Лидер) является своеобразным «замковым камнем», крепящим всю арочную конструкцию. Вынимаешь этот камень — она вся немедленно осыпается вниз под собственной тяжестью.

В этом смысле споры о том, является ли Путин чьей-то марионеткой, теряют практический смысл. Его персональный функционал в системе — не выработка решений, а сохранение баланса интересов. И более ничего. Марионеточной же может являться вся конструкция целиком, а не ее отдельный элемент.

Однако нужно понимать, что любая система всегда стремится к равновесному состоянию, а применительно к нашей конкретной ситуации это означает, что вся система власти и управления (та самая арочная конструкция) с течением времени выстраивается из однородных элементов. Всё, не совпадающее с ними, заменяется и выбрасывается. По факту в итоге во власть проникают люди примерно одинакового психотипа, обладающие идентичным набором качеств и комплексов. Глядя на центральный элемент системы, вполне можно составить представление о ней всей. «Чужие здесь не ходят»©

Какие главные личные качества Нашего Всего? За 20-то лет даже под прессом пропаганды вполне можно составить портрет, а вместе с ним — и характеристику всей системы власти в нашей стране. Три базовых качества: алчность, паранойя и трусость. В разных комбинациях для разных ситуаций, но в целом этот набор является константой. Здесь простор для психологов, но констатация этих основ личности достаточна, чтобы моделировать практически любые мотивы и вытекающие из них действия правящей российской знати в любых, даже экстремальных, ситуациях. Повторюсь — гомогенизированный набор личных качеств просто по определению характерен для высшей касты любого диктаторского режима. Для «не-диктатур» механизм поддержания устойчивости принципиально иной — он тяготеет к динамически неравновесным системам, что усложняет управление ими, а потому и требует периодической корректировки через смену лидерской команды — то есть, выборы. Для «не-диктатуры» в случае длительного присутствия у руля одной и той же команды создается серьезный внутренний конфликт, переходящий в несбалансированную систему противоречий, снижающий качество принимаемых решений и, как следствие, существенное проседание в управлении.

Возвращаясь к отечественным правителям. С указанным набором качеств говорить о серьезном внешнем конфликте, тем более вооруженном, не приходится. Нынешнее обострение на Украине — не исключение. Как можно видеть, угрозы уже смещаются и локализуются. От угрозы полномасштабного вторжение режим переходит к созданию строго локализованного конфликта, сознательно ограничивая его территорией Донбасса. Но даже здесь довольно быстро последует переход к новому уровню — обострения должны привести к какому-то конкретному точечному решению (даже неважно, какому: ввод войск на его территорию, накачка оружием, ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ), на базе которого напряженность из острой перерастет в хроническую с периодическими обострениями. Проще говоря, всё по Салтыкову: «…Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!..»

Я думаю, что в конечном итоге всё нынешнее происходящее сведётся именно к этой формуле. Просто потому, что алчность, трусость и паранойя лично Путина не дадут ему принять решение, разрушающее существующие балансы устойчивости среди правящей знати. Это вопрос личного выживания самого Путина — за пределами этих балансов он никто и звать его никак. Кто же добровольно будет стрелять себе в колено?

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