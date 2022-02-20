 

В сети не могут поверить, что молодой солдат превратился в старика за 4 года, но это правда

20.02.2022, 11:44, Разное
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Не так давно в сети появилась фотография, на которой изображен солдат, принимавший участие в Великой Отечественной Войне. Парень сильно изменился всего за 4 года – из молодого мужчины с горящими глазами он превратился в сморщенного дедушку.

Как выяснили неравнодушные люди, солдат родом из Алтая прошел ВОВ, принимал участие в сражениях и прошел все муки концентрационных лагерей. Удивление снимок вызвал не только у россиян, но и у иностранцев, которые были ошарашены столь стремительными изменениями во внешности.

На одной из фото молодой человек сфотографирован до начала войны, на втором – после.

Молодой человек отправился на фронт на добровольной основе, однако уже через полгода он попал в плен, и был отправлен в концлагерь. Парню удалось убежать и вернуться в ряды войск.

В рамках службы мужчина закончил свою военную карьеру, когда Германия была захвачена. Пользователи прокомментировали увиденное:

«Это невероятно, на второй фотографии словно другой человек»

«Этот мужчина обессилен, больше глаза не горят так ярко»

«Прямое доказательство того, как люди страдали во время ВОВ».



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