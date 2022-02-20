Петр Порошенко рассказал, как “напугал российскую армию”

В эфире телеканала “Украина 24” экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что РФ якобы побоялась воевать с “Джавелинами” – американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами.

Бывший президент соседнего государства заявил о том, что ему в свое время удалось “напугать российскую армию” с помощью дезинформирования. По словам Порошенко, он “напугал” РФ западным оружием.

Когда переносные зенитно-ракетные комплексы “Джавелин” от стран-партнеров прибыли в Киев, политику якобы не было позволено отправлять их на фронт. Но по приказу был распространён слух о том, будто ракетными установками укомплектованы все обученные подразделения ВСУ – и при атаке со стороны РФ их сразу приведут в действие. В связи с этим, по словам Порошенко, механики и танкисты отказались от выхода на российские боевые позиции.

Источник: www.mk.ru