 

Арбенина назвала важнейший фактор в отношениях с детьми

20.02.2022, 11:40, Разное
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Диана Арбенина является матерью двоих детей. Она пришла к мнению, что важнейший фактор во взаимоотношениях с ними это доверие.
По словам певицы, она готова пойти на очень многое ради детей. При этом, в вопросах воспитания все равно следует придерживаться строгости. Она призналась, что из-за этого порой переходит границы, но за подобные ситуации в последствие становится крайне стыдно. Арбенина отметила, что важно понимать своих детей, а также доверять, потому что это создает крепкий фундамент в отношениях. Если люди соблюдают эти «правила», то автоматически готовы предоставлять и получать помощь и поддержку.

Артистка добавила, что особенно страшной является ситуация, когда ребенка просто невозможно поддержать только потому, что он не доверяет родителю и не готов раскрыться. Арбенина не редко ругает саму себя за излишнюю вспыльчивость и проявленную злость. После таких эмоциональных всплесков она всегда извиняется перед наследниками.

Знаменитость уверена, что невозможно стать идеальным родителем или даже просто человеком, потому что таких не существует. Однако можно пытаться стать лучше, прислушиваясь к мнению детей. Кроме того, важно и самой делиться с ними своими мыслями. Арбенина всегда рассказывает о возникших творческих идеях. Дети по сей день являются главными слушателями исполнительницы. Арбенина призналась, что даже не знает, как дети относятся к ее сфере деятельности, а также, какие моменты для их остаются самыми запоминающимися. Тем не менее, она считает полезным делиться с ними творчеством. Особенную радость вызывает, когда наследники понимают глубокий смысл, заложенный в произведения.

Дочь Арбениной Марта и сын Артем решили последовать примеру матери. На данный момент они занимаются в музыкальной школе. Сначала это было инициативой певицы, но в скором времени двойняшки вникли и заинтересовались процессом. В течение взросления они постепенно теряют интерес к тщательному изучению предметов, но они все еще намереваются пройти этот путь до конца.

Помимо этого, дети уже сейчас абсолютно спокойно относятся к совместным с Арбениной выходам на сцену. Для них это не является чем-то волнительным или особенным, но они не позволяют себе избалованности. Артистка помогла им четко понять границы дозволенного, хотя и старается не прибегать к «ежовым рукавицам».

Источник: www.starhit.ru



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