 

Россияне в 2021 году взяли кредиты на авто на сумму в 1 трлн рублей

20.02.2022, 11:40, Разное
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Специалисты проанализировали ситуацию с покупками автомобилей в кредит в РФ в 2021 роду. Как выяснилось, сумма составила почти 1 триллион рублей.
Средний размер одного займа составил около 1,2 миллиона рублей в декабре. Точная сумма автокредитов достигает 963 миллиарда, а оформили их 909 тысяч жителей России. Показатель увеличился на 16%, если сравнивать с таковым в 2020 году. Объем выданных кредитов вырос на 51%, а сумма, выделенная банками для покупки одного транспортного средства, – на 30%.

Глава компании «Эквифакс», которая проводила анализ, Олег Лагутин рассказал, что в 2020-м показатели упали из-за проблем с выпуском и реализацией автомобилей на фоне пандемии коронавируса. Производители поднимали стоимость ТС, так как потребители намеревались купить машину до появления дефицита.

По словам Лагутина, на российском авторынке некоторое время еще будет наблюдаться рост показателей, но к началу 2023 года объемы автокредитования вернутся к привычным годовым значениям в 9-10% из-за потребительского насыщения, пишет издание «ГлобалМСК.ру».



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