Мнение: Во что поиграть на смартфоне или на планшете

Лучшие игры делают для компьютеров. На приставках, — при всём моём уважении к Кинекту и тому подобным приспособам, — игры значительно примитивнее. На мобильниках-планшетах, с их маленькими экранами и сенсорным управлением, с играми ещё хуже. Технические ограничения смартфонов — ещё полбеды. А вот царящая на рынке атмосфера доната, фримиума и прочего отравленного бесплатного сыра — это уже приговор.

Но иногда большой компьютер недоступен — в поезде, например, или в очереди в МФЦ. Для тех, кто спрашивает у меня в комментариях советов по мобильным играм, я приготовил небольшой список названий. Также «вне конкурса» упомяну Майнкрафт — у него есть мобильная версия, и играть в Майнкрафт на планшете довольно комфортно.

Теперь остальные игры, в случайном порядке. Некоторые из них были выпущены довольно давно, однако морально они не устарели — в том числе потому, что современная игровая индустрия взяла за правило поддерживать и обновлять удачные игры годами. Также у некоторых игр есть продолжения, которые отличаются от первой серии только новыми уровнями.

Большую часть игр из списка я запускал довольно давно. Возможно, в ходе модернизации авторы успели что-нибудь испортить. Если так, напишите мне об этом в комментариях, я сделаю себе пометку.

1. Крокодильчик Свомпи, Beyond Ynth HD, Cut the Rope

Три неплохие головоломки. Рептилия, которой работники ЖЭКа без предупреждения рубанули горячую воду, катающее коробки насекомое и любящий леденцы слизень. Я не верю, что головоломки развивают хоть что-нибудь, кроме умения решать головоломки, однако конкретно в эти играть приятно — особенно в первые уровни, пока игра не становится слишком уж сложной.

2. Anthill, Kingdom Rush HD

Антхилл (Муравьиный холм) — это тауэр дефенс весьма необычного типа: вы защищаете муравейник, на который набегают другие хищные насекомые. Раньше игра шла под айфоны и андроид, сейчас почему-то только под айфоны. Играть на планшете, думаю, будет гораздо сподручнее, чем на маленьком экране телефона.

Кингдом Раш — более традиционная игра, где у нас есть реальные башни с воинами, эльфами и магами, мимо которых к нашей крепости бегут полчища орков и прочей нечисти. Ровным счётом ничего примечательного в Кингдом Раш нет, если не считать того факта, что это лучший представитель жанра из всех, которые я видел. Разработчики взяли простую идею и попытались довести её до совершенства. Пожалуй, у них получилось. Это одна из немногих игр, которые я не смог бы улучшить, так как не нашёл бы места, которое следовало бы улучшать.

И раз уж мы заговорили про защиту башен, упомяну для порядка Plants vs Zombies. Игра отличная, но про неё вы наверняка и без меня знаете.

3. Antiyoy

Простенькая стратегическая игра — насколько я понимаю, это клон Slay, старой игры под Виндоуз. По ощущениям весьма похоже на классические игры типа шахмат или го. Эдакая Цивилизация на минималках, с достаточно чёткими правилами, чтобы нельзя было заменить работу мозга на суетливую возню пальцами.

4. Game Dev Tycoon

Симулятор разработчика компьютерных игр. Экономическая стратегия — начинаешь волосатым одиночкой в собственном гараже, вчерашним фрилансером, и развиваешься до размеров крупной студии, способной выпускать ААА-проекты. Во-первых, играть интересно. Во-вторых, рекомендовано подросткам для профориентации. Просто чтобы знали, что после школы можно строить карьеру ещё и вот так.

Подробнее про игру я рассказывал вот здесь: https://olegmakarenko.ru/1373383.html

5. Life of a Mobster

Текстовая новелла, история жизни преступника от первого лица. Идеально для мобильников — читаете пару абзацев текста, делаете выбор за вашего персонажа, читаете дальше.

В отличие от большей части других новелл, «Жизнь гангстера» — не оформленный в виде компьютерной игры дрянной рассказ, а реальная игра, в которой можно не морщиться каждые пять минут от того, что нашего героя или ведут как болванчика по заранее проложенным рельсам, или заставляют наугад выбрать цвет шляпы, чтобы через 50 страниц сказать: «вы выбрали зелёную шляпу, поэтому вам сейчас отрежут обе ноги».

Теми же достоинствами, кстати, обладают и другие новеллы от Hosted games. Недостаток у них тоже общий — они все на английском языке.

6. Modern Conflict

Минималистическая стратегия реального времени с простыми правилами. Скорость реакции не важна, надо думать. Или не думать, а просто укреплять базы и перекидывать войска с одной базы на другую, но тогда выиграть будет несколько сложнее.

7. Punch Club

Пиксельная РПГ от петербургской студии, приключения боксёра из старых боевиков. Бои пошаговые, прокачка интересная и логичная, любителям ролевых игр должно понравиться. Если вы думаете, какую из перечисленных в статье игр поставить на смартфон первой, поставьте эту. На скриншоте английский язык, но русский, насколько я помню, там тоже есть. Подробнее про Панч Клаб я рассказывал вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1044013.html

У той же студии есть ещё и классическое РПГ, с деревней и кладбищем, но если Панч Клаб я считаю шедевром, то та другая игра мне как-то не зашла, я поиграл в неё часок-другой и закрыл.