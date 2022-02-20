Мнение: Лукашенко безопасен Путину?

Путин пригласил Лукашенко в ситуационный центр в Кремле, где они вместе понаблюдали за учениями ядерных сил России. Увидели запуски крылатой ракеты «Калибр», гиперзвуковой ракеты «Циркон», крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и аэробаллистических ракет «Кинжал».

А перед тем как проследовать в ситуационный центр, Путин и Лукашенко провели переговоры.

А за три дня до встречи с Лукашенко, Путин принял президента Бразилии.

И с Лукашенко и с Болсонаро Путин был на расстоянии рукопожатия. Гостей не отсадили подальше от Путина, как отсадили министров обороны и иностранных дел Лаврова и Шойгу, или президента Франции Макрона.

Может, после возвращения из Китая Владимир Путин самоизолировался? Вот и не подпускал к себе никого, чтобы не заразить? Или дело не в самоизоляции Путина? А в том, что Лукашенко и Болсонар безопасны для Путина? А Шойгу с Лавровым вышли из доверия?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

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