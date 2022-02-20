 

Мнение: О последствиях «бункерного сидения»

20.02.2022, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну, да, это диагноз, и серьёзный. А что вы хотели? Жизнь «взаперти», общение с узким кругом особо доверенных контактёров, обилие одиночества… Самоизоляция от мира даром не проходит.

Короче, #диагноз.

Нет, не онкология. Нет, не «Паркинсон». Всё ещё хуже…

Западные лидеры привыкли считать, что хорошо изучили Владимира Путина, который правит Россией дольше всех со времён Иосифа Сталина, и относились к нему как к рациональному и прагматичному человеку. До недавного времени. А теперь…

Что, если рационального Путина больше нет? Таким насущным вопросом задаётся колумнист Financial Times по международной политике Гидеон Рахман.
«Есть <..> аналитики, которые боятся, что российский лидер превращается во Влада Безумного, – пишет западный автор. – Они считают, что он находится у власти слишком долго, поэтому всё сильнее теряет связь с реальностью и становится всё более параноидальным. Из-за его изоляции во время пандемии ситуация только ухудшилась. Влад прислушивается лишь к членам опасно узкого круга националистически настроенных советников».

В качестве доказательства того, что #Путин Рациональный превратился во Влада Безумного, некоторые «эксперты» указывают на появившееся у него в последнее время увлечение написанием длинных, националистически окрашенных эссе по истории и культуре. Соответствующие изменения в личности российсакого президента заметил и его французский коллега Эманюэль Макрон, который провёл с ним 5 часов один на один во время переговоров 7 февраля. Источники Reuters в аппарате французского президента рассказали, что тот был поражен, насколько другим стал #Путин за три года, прошедшие с момента их последней встречи. Он «часами рассуждает об истории и топит вас в этих длинных монологах», сообщил источник.

Собственно, о том, что нынешний российский лидер живёт в своей реальности, говорила ещё в 2014 году Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера ФРГ. Едва ли прошедшие годы «стрессов и тревог» ментальное здоровье долгосрочного президента улучшили.

Конечно, на это можно сказать «враги клевещут». Но… А вдруг это и есть уже печальная правда?

Кто бы удивился?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / “Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

22.07 / Российского атлета избрали для несения радужного флага на церемонии открытия Олимпиады

18.07 / Медики рассказали, как в жару спастись от обезвоживания

05.11 / В США умерла звезда фильма “Титаник”

05.09 / В России введут налог на кислород

14.05 / Китай запустил производство малых спутников в трудовых лагерях уйгуров

19.07 / Мнение: Письмо: “Закончить правильно и красиво”

26.01 / Пахан всех народов

22.07 / Личное: Зачем смылась Решетова?

19.08 / Лидер НАУ Латушко призвал остановить финансирование диктатуры Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика