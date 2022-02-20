Мнение: О последствиях «бункерного сидения»

Ну, да, это диагноз, и серьёзный. А что вы хотели? Жизнь «взаперти», общение с узким кругом особо доверенных контактёров, обилие одиночества… Самоизоляция от мира даром не проходит.

Короче, #диагноз.

Нет, не онкология. Нет, не «Паркинсон». Всё ещё хуже…

Западные лидеры привыкли считать, что хорошо изучили Владимира Путина, который правит Россией дольше всех со времён Иосифа Сталина, и относились к нему как к рациональному и прагматичному человеку. До недавного времени. А теперь…

Что, если рационального Путина больше нет? Таким насущным вопросом задаётся колумнист Financial Times по международной политике Гидеон Рахман.

«Есть <..> аналитики, которые боятся, что российский лидер превращается во Влада Безумного, – пишет западный автор. – Они считают, что он находится у власти слишком долго, поэтому всё сильнее теряет связь с реальностью и становится всё более параноидальным. Из-за его изоляции во время пандемии ситуация только ухудшилась. Влад прислушивается лишь к членам опасно узкого круга националистически настроенных советников».

В качестве доказательства того, что #Путин Рациональный превратился во Влада Безумного, некоторые «эксперты» указывают на появившееся у него в последнее время увлечение написанием длинных, националистически окрашенных эссе по истории и культуре. Соответствующие изменения в личности российсакого президента заметил и его французский коллега Эманюэль Макрон, который провёл с ним 5 часов один на один во время переговоров 7 февраля. Источники Reuters в аппарате французского президента рассказали, что тот был поражен, насколько другим стал #Путин за три года, прошедшие с момента их последней встречи. Он «часами рассуждает об истории и топит вас в этих длинных монологах», сообщил источник.

Собственно, о том, что нынешний российский лидер живёт в своей реальности, говорила ещё в 2014 году Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера ФРГ. Едва ли прошедшие годы «стрессов и тревог» ментальное здоровье долгосрочного президента улучшили.

Конечно, на это можно сказать «враги клевещут». Но… А вдруг это и есть уже печальная правда?

Кто бы удивился?

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