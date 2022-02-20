 

Кох: Чем дальше Путин себя закручивает в воронку под названием “ой, держите меня, я сейчас нападу”, тем сложнее ему будет дать задний ход

20.02.2022, 11:00, Новости дня
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Чем дальше Путин сам себя закручивает в эту воронку под названием “ой, держите меня, я сейчас нападу, немедленно выполните все мои условия, а то я за себя не отвечаю”, тем сложнее ему будет в нужный момент дать задний ход.

Потому, что все больше “пацанов” начинает верить, что он действительно нападет. И если он теперь не нападет, то “пацаны” подумают, что он “зассал”. А это полный “зашквар” и потеря лица. И начало развала путинской вертикали, которая вся основана на мифе о “непобедимости” вождя.

Поэтому чем дольше он держит фасон и нагнетает, тем сложнее ему остановиться и не напасть, даже если он изначально и не собирался нападать.

Он ведь как поначалу думал: пригрожу, а западники склеются и отползут. Куда им против меня? Я парень “духовитый” и “дерзкий”, а они “фуфлыжники” и “ссыкуны”.

А они все не склеиваются и не склеиваются. А остановиться я уже не могу…

PS. Вот что я подумал: если правда, что ВСУ стали значительно сильнее, то ловушка, в которую сам себя загнал Путин, состоит в том, что большую войну он долго вести не в состоянии, а маленькую проиграет. Остается блиц-криг, а это слишком большой риск. И он это понимает.

Источник: Альфред Кох / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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