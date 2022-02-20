 

Крисси Тейген подтвердила, что готовится к беременности через ЭКО

20.02.2022, 10:55, Разное
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Вчера Крисси Тайген намекнула на большие перемены –  в сторис Instsgram она поделилась кадром, в котором поклонники рассмотрели попытку модели родить в третий раз. На фото, которое опубликовала Крисси, изображены пробирки, шприцы и лекарства. А улыбающееся эмодзи матки и подпись “Ну вот, опять” не оставили у подписчиков сомнения – Тейген готовится к процедуре извлечения яйцеклетки. Сегодня модель прокомментировала эти догадки.

Я писала об этом в своих сторис, но теперь хочу сообщит вам, ребята, и тут –  я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов. Честно говоря, я не возражаю против уколов… Они заставляют меня чувствовать себя врачом или химиком… Но вздутие живота, сука…. Поэтому я смиренно прошу вас перестать спрашивать, беременна ли. Хотя я знаю, что это связано с взволнованным и, благими намерениями, это просто слышать такое – просто отстой, потому что я  полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого угодно, беременны ли они. Я говорила об этом это в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я бы предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-нибудь бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие как вы, наконец, научились. В любом случае, люблю вас, – написала Тейген.

Крисси Тейген с детьми

 

Напомним, путь к тому, чтобы стать родителями, для Крисси Тейген и Джона Ледженда был непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре. 

 

Третья беременность Крисси Тейген, о которой та узнала случайно, проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но во время беременности ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

Увы, сохранить жизнь ребенка не удалось, а Крисси еще долго проходила курс реабилитации. 

Крисси Тейгоен и Джон Ледженд



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