 

Столтенберг отверг нарушение НАТО договоренностей о нерасширении

20.02.2022, 10:30, Новости дня
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Обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD.

«НАТО принимает решения совместно с 30 странами-участницами. И нет такого документа, который засвидетельствовал бы отказ стран НАТО от того, что написано в основополагающем соглашении НАТО, в вашингтонском [Североатлантическом] договоре», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга.

Генсек добавил, что не существует официальных препятствий для вступления стран Восточной Европы в блок, и в качестве доказательства сослался на «международные документы, определяющие безопасность в Европе»: Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию 1990 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов. 

1 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент РФ впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.



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