В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня за сутки

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.

«За истекшие сутки 19 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжелого оружия», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Как следует из данных представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 мм.

В частности, такое орудие применялось при обстреле населенных пунктов Горское в 3.20, Старый Айдар в 04.15, Трехизбенка в 05.05, Мироновский в 06.40, Кряковка в 11.05 и других поселений.

Также в обстрелах применялись артиллерийское оружие, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и АГС-17. Иногда продолжительность обстрелов занимала 13 минут.

Сообщатся, что сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

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