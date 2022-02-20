 

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня за сутки

20.02.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.

«За истекшие сутки 19 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжелого оружия», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». 

Как следует из данных представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 мм.

В частности, такое орудие применялось при обстреле населенных пунктов Горское в 3.20, Старый Айдар в 04.15, Трехизбенка в 05.05, Мироновский в 06.40, Кряковка в 11.05 и других поселений.

Также в обстрелах применялись артиллерийское оружие, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и АГС-17. Иногда продолжительность обстрелов занимала 13 минут.

Сообщатся, что сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее представитель Елисейского дворца сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / США ввели санкции против 14 граждан Ирана

01.06 / ФАС начнет поиск картелей при помощи информационной системы

17.10 / Москва отреагировала на заявление Парижа об убийстве учителя

22.03 / Эксперт оценил перспективы Трампа создать новую популярную соцсеть

19.12 / Экс-советник Трампа – из-за междувластия США оказались крайне уязвимы для «российских хакеров»

22.08 / В Австралии заявили, что карантин есть смысл отменять при уровне вакцинации не менее 70%

12.02 / Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии

25.09 / Венгрия выступила против новых санкций в отношении России

04.09 / Шевченко заявил, что хотел продолжить контракт со сборной Украины

02.09 / В «Единой России» подготовили пакет мер по развитию информационных технологий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика