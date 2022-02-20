 

Алтайский край выразил готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

20.02.2022, 10:30, Новости дня
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Алтайский край готов принять беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и оказывать им помощь, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Виктора Томенко Дмитрий Негреев.

«Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России», – цитирует ТАСС Негреева.

Он не уточнил, сколько беженцев готов принять регион.

Между тем врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что 26 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса, передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.



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