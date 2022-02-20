МакSим о последствиях пневмонии: «Легкие восстанавливаются с трудом»

МакSим поделилась, что реабилитация после пневмонии проходит не так быстро, как хотелось бы. Сильнее всего огорчают возникшие проблемы с голосом, легкие восстанавливаются с трудом, а также пока запрещены перелеты.

По словам певицы, она готова переносить любые ограничения, только бы скорее вновь приступить к занятиям любимым делом и быстрее вернуться на сцену. Врач-отоларинголог Элеонора Терехова объяснила, что после перенесенного в сложной форме заболевания, у артистки появились негативно воздействующие на способность петь изменения в легких.

В них начала формироваться фиброзная ткань, а в последствии была нарушена эластичность органов. Они уже не в состоянии растягиваться так же, как прежде. При попытках пения голос перестает быть таким же сильным и звонким, каким был до заболевания. Все это крайне сильно огорчает МакSим, но она старается не унывать и уделяет время своим детям и школе искусств. Сама она не занимается преподаванием, но контролирует рабочий процесс учебного заведения.

Появление на сцене является лишь вопросом времени. Коллеги знаменитости убеждены, что ей обязательно еще выпадет возможность порадовать фанатов концертами и новыми треками. Композитор Брендон Стоун высказался по этому поводу. Он поделился мнением, что потеря голоса – это ужасно, но скоро все должно прийти в норму, об этом передает «Пятый канал».