 

Прохор Шаляпин назвал скрывающегося под маской Мухомора артиста

20.02.2022, 10:13, Разное
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На телеканале НТВ стартовал третий сезон шоу «Маска». Среди 14 участников выделился Мухомор, а о том, какой артист мог бы выступать в этом костюме, пояснила Прохор Шаляпин.
По словам Прохора Шаляпина, изначально он подумал, что в костюме Мухомора выступает женщина, однако позднее осознал, что речь идет о мужчине. Мухомор оказался интересным персонажем, сказочным, ярким и позитивным.

Изображение взято с: YouTube
Во время выступления у Прохора Шаляпина возникло предположение, что под маской Мухомора может скрываться Сергей Пенкин, но этот артист суперпрофессионал, поэтому исполнил бы песню более четко и академично. В итоге Шаляпин остановился на варианте с Юрием Гальцевым.

Напомним, в данном сезоне на сцене выступают звезды, скрывающиеся под масками Пчелы, Пончика, Пса, Павлина, осьминога, Мухомора, Монстрика, Малыша, Лошади, Леопарда, Козерога, Дракона, Джокера и Анубиса. Прошлые сезоны стали очень популярными, поэтому зрители с нетерпением ждали нового проекта. Некоторые артисты намеренно меняли манеру исполнения песен или голос, чтобы членам жюри было сложно их угадать.

Источник: teleprogramma.pro



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