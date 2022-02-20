 

Дарья Донцова рассказала об исцелении после посещения монастыря

20.02.2022, 10:13, Разное
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Дарья Донцова в прошлом победила рак, однако спустя время она обнаружила у себя новую опухоль. Писательнице удалось чудесным образом исцелиться после посещения монастыря.
Свою историю Дарья Донцова пояснила Лере Кудрявцевой в рамках программы «Секрет на миллион». В какой-то момент знаменитость заметила, что ей неудобно сидеть. Причиной болевых ощущений стала опухоль, поэтому было принято решение отправиться в больницу. Сделать этого писательнице не удалось, так как она оказалась в ковидном госпитале. Когда Донцова вылечилась и попала домой, заболела ее гинеколог, поэтому визит к врачу опять пришлось отложить.

Писательница давно не испытывает страха, так как уверена, что любую проблему можно решить, и безвыходных ситуаций не бывает. Когда она оказалась в той ситуации, то получила сообщение от отца Аристарха, с которым у нее «удивительная связь». Священнослужитель предложил Донцовой отправиться в монастырь и приложиться к мощам, что она и сделала. Когда писательница возвращалась домой, то обнаружила, что боль и дискомфорт исчезли, поэтому ничего не мешает ей сидеть. Донцова поняла, что опухоль исчезла, назвав это чудесным исцелением, сообщает «Слово и дело».



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