Шрайк: Испуг и готовность Зеленского идти на уступки Путину может привести к серьезным беспорядкам в Киеве

Прогноз.

Я продолжаю придерживаться своей линии. Я не раз писал, что наиболее вероятным сценарием является провокация на Донбассе и “ответная” атака. Причем, по моим представлениям, она должна произойти после 20 февраля.

Как мы видим, пока все сбывается. Поэтому продолжу.

Я предполагаю, что основной линией Путина будет принуждение Зеленского и украинцев к отказу от НАТО и принятию автономии “ЛДНР”.

С этой целью он в ближайшее время (в начале следующей недели?) проведет атаку в одном из уязвимых направлений. Она должна выглядеть показательной поркой. Чтобы унизить и ввергнуть в шок. Так же, как после Иловайска и Дебальцево, что привело к Минску-1 и Минску-2.

Не знаю, удастся ли ему это. Боюсь, что самым хреновым вариантом будет испуг и готовность идти на уступки у Зеленского, но готовность сражаться у украинского общества. Это может привести к серьезным беспорядкам в Киеве.

Нам нужно будет понять, как действовать в такой ситуации, чтобы не нанести ущерб стране.

Но давайте не забегать далеко вперед. Надеюсь, и украинская армия и украинские политики выдержат атаку.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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