 

В Украине за сутки скончались 152 пациента с COVID-19

20.02.2022, 9:35, Новости дня
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“За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1473, медработников – 142). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3172 человека; летальных исходов – 152, выздоровело – 11 963 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 31 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 720 771 случай коронавирусной инфекции, скончалось 104 518 пациентов с COVID-19, выздоровел 4 720 771 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/319237226897167

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Киеве (2126), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (22).

Всего за сутки 19 февраля в Украине сделали 79 718 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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