На Джонсона нужно “насесть”, чтобы он воплотил в реальность свои слова о России и “матрешках” – Климкин

Свое заявление Джонсон сделал 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что если Россия вторгнется в Украину, Британия введет санкции против отдельных лиц и стратегически важных для России предприятий. “Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними”, – сказал Джонсон.

“Джонсон, конечно, чудак еще тот, а часто под него “косит”, но сегодня он меня просто обрадовал. Обещал начать раскрывать “матрешки компаний, принадлежащих россиянам”, чтобы определить конечных владельцев. Это уже что-то, что бьет по интересам путинского окружения, а не просто абстрактно по России”, – написал Климкин.

Украинский дипломат считает, что теперь нужно “на него насесть, чтобы он это реально сделал”.

“Как говорится: первый пошел, теперь дело за другими на Западе. Здесь как раз и выяснится, кто чего стоит”, – подчеркнул Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/501605001326094

Джонсон на Мюнхенской конференции также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся запугать Запад.

1 февраля во время визита в Киев Джонсон заявил, что союзники Украины готовят пакет санкций, которые активируют “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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