Для противодействия Илону Маску жилые дома покроют Клеткой Фарадея
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Предприниматель Игорь Ашманов провел в Общественной палате презентацию проекта о защите от спутников американского изобретателя Илона Маска.
Основным целью мероприятия он назвал противодействие доставке идеологического контента в обход контролирующих органов. В качестве возможного решения докладчик описал систему, основанную на Клетку Фарадея.
В результате обсуждений эксперты признали спутники Маска, позволяющие доставлять интернет в любой уголок земного шара, угрозой для суверенитета России. В презентации Ашманов предложил использовать Клетку Фарадея – устройство для экранирования от внешних электромагнитных полей, не пропускающее радиоволны.
– Существует ряд классических, проверенных временем и Советским Союзом методик подавления радиоволн, однако такое массовое подавление сигнала может негативно сказаться на допустимых каналах коммуникации, в частности на телевещании. Самым надежным и простым решением будет защита граждан с помощь Клеток Фарадея, – заявил он.
Оплачивать установку защитных клеток по периметру дома предлагается из фонда капитального ремонта.
– Этот проект будет полезен всем жителям, в том числе для защиты здоровья от 5G сигнала, потому считаю верным решение оплачивать работы о установке Клеток Фарадея из фонда капитального ремонта, – объяснил решение Ашманов.
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