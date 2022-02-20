Для противодействия Илону Маску жилые дома покроют Клеткой Фарадея

Предприниматель Игорь Ашманов провел в Общественной палате презентацию проекта о защите от спутников американского изобретателя Илона Маска.

Основным целью мероприятия он назвал противодействие доставке идеологического контента в обход контролирующих органов. В качестве возможного решения докладчик описал систему, основанную на Клетку Фарадея.

В результате обсуждений эксперты признали спутники Маска, позволяющие доставлять интернет в любой уголок земного шара, угрозой для суверенитета России. В презентации Ашманов предложил использовать Клетку Фарадея – устройство для экранирования от внешних электромагнитных полей, не пропускающее радиоволны.

– Существует ряд классических, проверенных временем и Советским Союзом методик подавления радиоволн, однако такое массовое подавление сигнала может негативно сказаться на допустимых каналах коммуникации, в частности на телевещании. Самым надежным и простым решением будет защита граждан с помощь Клеток Фарадея, – заявил он.

Оплачивать установку защитных клеток по периметру дома предлагается из фонда капитального ремонта.

– Этот проект будет полезен всем жителям, в том числе для защиты здоровья от 5G сигнала, потому считаю верным решение оплачивать работы о установке Клеток Фарадея из фонда капитального ремонта, – объяснил решение Ашманов.

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