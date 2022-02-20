Эксперт: Школам было не просто адаптироваться к условиям обучения в пандемию

В пандемию учителям пришлось спешно осваивать преподавание онлайн и стало понятно, что обучение в дистанционном режиме требует других подходов и другой методологии, сообщила председатель комиссии ОП РФ по образованию Наталья Кравченко в ходе прошедшего в палате круглого стола «Российский EdTech: тенденции и перспективы».

«Мы помним, что в тот момент, когда неожиданно для всех закрыли школы с целью сохранить здоровье наших детей, отрасль была в растерянности. Хочется сказать спасибо проводникам цифрового контента и платформам за то, что в тот тяжёлый для всех момент многие открыли доступ к своим платформам и образовательным ресурсам. У детей была возможность учиться, не выходя из дома, и учиться тому, чему даже в школе не учат», – зявила председатель комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Она отметила, что школа пыталась адаптироваться к внезапно возникшим условиям: «Учителя спешно осваивали преподавание онлайн. Теперь понятно, что обучение в дистанционном режиме требует других подходов, другой методологии. Нельзя теми приемами, которыми ты работаешь в классе, обучать детей онлайн».

По ее словам, сейчас проходит процесс комбинации и сочетания форм. «Безусловно, не идёт речи о том, чтобы перевести общее образование в дистанционный режим. Нет. Но уже невозможно не замечать и не использовать те цифровые решения и инструменты, которые помогают автоматизировать рутинные процессы, разнообразить уроки в классе и домашнюю работу, дать доступ к занятиям тем, кто по разным причинам не может быть очно в классе», – считает глава комиссии ОП.

Пандемия коронавируса «катализировала» процесс развития цифровых платформ в целом, сказал в своем выступлении председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он отметил, что дистанционное обучение, несмотря на критику, является полезной разработкой: «Возможность учиться и общаться дистанционно – не панацея, и все равно по прошествии времени мы будем либо смешанно пользоваться теми и другими способами обучения и общения, либо просто вернёмся к традиционному способу. Но есть малонаселенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Там есть школа, но сложно найти учителя и специалистов. В данном случае дистанционное обучение может быть плюсом. Если есть возможность провести туда широкополосный интернет, обеспечить техническими средствами, хорошие учителя и преподаватели из хороших школ и вузов могут спокойно дистанционно обучать ребят. Все положительное надо применять в нашей жизни».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь сообщил, что в Сети появилось множество площадок, которые предоставляют некачественное платное образование и в этой сфере необходимо «наведение порядка». Для этого в Госдуме планируется создать межфракционную группу: «Наша общая задача обеспечить качественное образование детей и взрослых и здесь государство должно выступать как арбитр. У нас есть пробел, которым пользуются недобросовестные граждане, выдавая себя бизнес-тренером, а по факту занимаются «разводом». Этот вопрос нужно решать не «сверху», создавая новые законодательные ограничительные меры, а «снизу». Люди должны понимать, что онлайн-образование возможно только на специализированных платформах и что бизнес-тренеров в соцсетях искать не нужно. Мы же не на улице ищем диплом, а приходим за ним в вуз». Горелкин призвал EdTech-индустрию занять активную позицию в поиске решения этой проблемы.

Генеральный директор платформы «Сферум», которая была запущена Ростелекомом и ВК в 2021 году на фоне выросшей потребности в подобных сервисах, Рубен Акопов заметил, что сегодня для всех стало привычным, что элементы образовательного процесса, такие как журнал, дневник, доступ к оценкам, можно получать не на традиционных носителях, но и в режиме онлайн. «У детей другой спрос на интерактивность и на то, что им дается в рамках школы и в рамках дополнительного образования», – сообщил он. Акопов отметил, что реализация национальных образовательных проектов невозможна без объединения усилий крупнейших игроков цифрового рынка и профильных государственных ведомств.

Напомним, в конце декабря в Минпросвещения заявили о подключении всех школ РФ к быстрому интернету.