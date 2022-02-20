Джонсон заявил о недостаточности санкций для остановки «вторжения на Украину»

Экономических санкций, разработанных западными союзниками, может быть недостаточно для сдерживания «вторжения России» на Украину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», – сообщил Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, что будет происходить в ближайшие дни, нельзя допустить, чтобы «Россия шантажировала европейские страны», чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния.

Напомним, 17 февраля ситуация в Донбассе обострилась, главы Донецкой и Луганской народных республик объявили на следующий день о мобилизации и эвакуации женщин и детей в Россию.