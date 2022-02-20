Карри действительно приносит пользу нашему здоровью: вариант блюда для тех, кто не ест мясо и не любит долго стоять у плиты

Порошок карри представляет собой смесь приправ с довольно ярким золотистым оттенком и сложным вкусом. Эта специя готовится с добавлением различных приправ, включая тмин, куркуму, пажитник, кориандр и перец чили.

Другими распространенными добавками являются черный перец, имбирь, листья карри, семена горчицы, семена фенхеля. Порошок карри обладает различными лечебными свойствами, так как в его составе содержатся целебные специи. Вот несколько преимуществ этого продукта для здоровья.

Мощные противовоспалительные свойства

Поскольку порошок карри содержит в своем составе множество специй, в частности, таких как кориандр, куркума, перец чили. Именно поэтому совершенно не удивительно, что приправа обладает хорошими противовоспалительными качествами.

Куркума содержит куркумин. Это вещество помогает бороться с воспалением. Куркума облегчает признаки таких болезней как остеоартроз, ревматоидный артрит и воспалительные болезни кишечника.

Помогает улучшить здоровье сердца

Потребление порошка карри может принести большую пользу сердцу несколькими способами. Смесь приправ помогает усилить кровообращение и нормализовать функционирование кровеносных сосудов, что помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней.

Добавки с куркумой помогают снизить количество холестерина у людей. Потребление карри оказывают благотворное воздействие на уровень давления.

Содержит мощные антиоксиданты

Антиоксиданты представляют собой соединения, которые помогают предотвратить повреждение клеток, спровоцированное свободными радикалами. Чрезмерное количество этих веществ могут привести к окислительному стрессу. Это состояние связано с болезнями сердца и снижением умственных способностей.

Другие лечебные свойства

Потребление смеси карри помогает снизить уровень сахара. Кроме того, этот продукт может улучшить здоровье мозга. Куркумин, содержащийся в карри, помогает улучшить умственные способности и снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.

Карри повышает чувство сытости. Эта приправа снижает чувство голода. Карри имеет антибактериальные и противогрибковые свойства. Эта специя содержит тмин и кориандр. Эти две пряности помогают бороться с грибками и бактериями.

Карри помогает улучшить здоровье органов пищеварения. Добавление этой специи в рацион помогает органам пищеварения нормально функционирования.

Чтобы приготовить не только полезное, но и вкусное блюдо с этой специей, то отличным вариантом станет овощной карри. Вот рецепт приготовления этого блюда.

Овощной карри без мяса

Это блюдо представляет собой сочетание бульона, овощей и порошка карри.

Приготовить его можно буквально за 15 минут. При этом 5 минут идет на подготовку и 10 минут на приготовление блюда.

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Список ингредиентов:

700 г смеси замороженных овощей; 400 мл кокосового молока; 2 ст. овощного бульона; 1/2 ч. л. сушеного молотого имбиря; 1 ст. л. порошка карри; перец и соль.

В кастрюлю влить бульон и выложить овощи. Сверху накрыть крышкой и поставить на огонь. Довести бульон до кипения.

Все перемешать. Убавить огонь до минимума, влить кокосовое молоко, имбирь и карри.

Перемешать, дать покипеть несколько минут. Добавить специи. Подавать с горячим хлебом или рисом.