Вяльбе исполнила победный танец после золотой медали Большунова

Президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе исполнила победный танец после того, как лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в усеченном марафоне.

Тренер Елена Вяльбе оригинально отметила победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, она исполнила танец после того, как российский лыжник завоевал золотую медаль. Видео опубликовано в Instagram Вяльбе.

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Публикация от Елена Вяльбе (@elenavalbe)

Ранее в субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.