 

CAS вынесет решение о награждении фигуристов из США в субботу

20.02.2022, 9:00, Новости дня
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Спортивный арбитражный суд вынесет решение о награждении американских фигуристов серебряными медалями Олимпийских игр за командный турнир в субботу ночью.

Ранее стало известно, что адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили МОК о подаче апелляции в CAS с требованием вручить им серебряные медали командного турнира по фигурному катанию до окончания Олимпиады в Пекине, передает РИА «Новости».  

В суд обратились все девять фигуристов сборной США, слушания сейчас продолжаются. Сообщалось, что сборная России, в составе которой выступает Камила Валиева, выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию, а команда из США заняла второе место.

Из-за подозрительной допинг-пробы Валиевой церемония награждения призеров командных соревнования не была проведена.



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