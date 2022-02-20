CAS вынесет решение о награждении фигуристов из США в субботу

Спортивный арбитражный суд вынесет решение о награждении американских фигуристов серебряными медалями Олимпийских игр за командный турнир в субботу ночью.

Ранее стало известно, что адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили МОК о подаче апелляции в CAS с требованием вручить им серебряные медали командного турнира по фигурному катанию до окончания Олимпиады в Пекине, передает РИА «Новости».

В суд обратились все девять фигуристов сборной США, слушания сейчас продолжаются. Сообщалось, что сборная России, в составе которой выступает Камила Валиева, выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию, а команда из США заняла второе место.

Из-за подозрительной допинг-пробы Валиевой церемония награждения призеров командных соревнования не была проведена.