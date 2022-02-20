В МИД РФ прокомментировали заявление Шольца о геноциде в ДНР

В российском МИД отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

Ранее немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». МИД РФ указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.

«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом.