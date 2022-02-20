Россияне массово пытаются уехать из Евросоюза

Как сообщает МИД России, за последние дни десятки тысяч российских граждан, временно или постоянно проживающих на территории ЕС, обратилось в ведомство с просьбой вывезти их на Родину.

У многих посольств выстроились гигантские очереди из желающих уехать, в некоторых городах – например, Берлине и Праге эмигранты разбили палаточные лагеря вокруг представительств РФ.

– Ситуация в Германии накаляется с каждым днём, я всё больше опасаюсь за жизнь себя и своей семьи. Обезумевшее правительство ФРГ толкает страну к войне с Россией – а это значит, что совсем скоро русские танки снова будут брать Рейхстаг, – заявил один из желающих вернуться в Россию, фулл-стак разработчик Максим.

Согласно информации СМИ, западными спецслужбами была организована серия провокаций около российский дипмиссий в ЕС. Большинство из них было пресечено простыми гражданами и сотрудниками посольств, а данные пойманных с поличным провокаторов переданы в МИД России.

– Бандитам, которые попытались внедриться в наши ряды, мы сразу показали, где раки зимуют. Мы надеемся, что как можно скорее вернёмся в Россию и наконец-то будем в безопасности. Осознавая свою вину перед Родиной, которую мы по малодушию покинули, всё же верим в милосердие нашего горячо любимой власти, – сообщил Николай М, юрист из Брюсселя.

Министерство иностранных дел России уже начало подготовку вывозных рейсов. В первую очередь эвакуировать российских граждан будут из стран НАТО – первые самолеты заберут россиян уже в понедельник. Стоимость билета на такой рейс определена в 3 тысячи евро – однако многие эмигранты готовы заплатить и больше.

На Родине для возвращенцев будут организованы временные лагеря размещения, каждый репатриант сможет претендовать на единоразовую выплату в 5 тысяч рублей; также российские предприятия уже обязались принять на работу высококачественных специалистов, с достойной зарплатой – не менее средней по региону.

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