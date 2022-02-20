“Усильте армию, дайте “дешевые” деньги, инвестируйте”. Зеленский рассказал, как другие страны могут помочь Украине

Он отметил, что Украина готова защищаться.

“Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике? Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление, будет война? Идет обвал национальной валюты, выводятся деньги, бизнес улетает. Как вы считаете, можно жить в таком государстве? Может стабильность в таком государстве быть? Нет”, – сказал президент.

По его словам, есть много желающих “разбалансировать” государство изнутри.

“И все хотят, чтобы Украина была слабой. Слабая экономика – слабая армия. Слабая армия – на нас можно наступать. И мы не сможем защитить ни своих людей, ни своих детей, ни свою экономику”, – заявил он.

Зеленский напомнил, что против Украины ведется гибридная война.

“Хотите нам помочь? Есть много примеров, кроме этой [разведывательной] информации. Есть много вещей предметных. Усильте нашу армию, вооружение. Усильте нашу экономику. Инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, откройте нам дешевые деньги. Дайте безусловные деньги. Почему каждый раз, когда нам выделяют те или иные суммы, говорят: “Но вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, 10 реформ”? Послушайте, есть ли еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все очень непросто. Но мы не паникуем, мы живем. Мы просто хотим жить как сильное государство”, – заявил президент.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Канада предоставит Украине кредит в 500 млн канадских долларов (около $393 млн по курсу центробанка страны) и оборонное летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,12 млн).

12–13 февраля в Киев из Литвы доставили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—