19 февраля боевики на Донбассе 136 раз нарушили перемирие, есть погибшие и пострадавшие военные – штаб ООС

“19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре назвали 42 населенных пункта, в районе которого боевики вели обстрелы. Девять раз это произошло возле Счастья, а по семь раз – возле Новотроицкого и Троицкого.

Был также зафиксирован пролет беспилотника боевиков в Донецкой области.

“Особенно циничными” в штабе ООС назвали обстрелы контрольного пункта въезда и выезда (КПВВ) “Счастье”, под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов объект попадал трижды за день.

“Обстрел КПВВ “Счастье” является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет”, – рассказали военные.

За первые семь часов воскресенья, 20 февраля, боевики открывали огонь на Донбассе восемь раз, в семи случаях использовалось запрещенное Минскими договоренностями вооружение – артиллерию калибра 122 мм, минометы калибров 82 мм и 120 мм.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага”, – подчеркнули в штабе ООС.

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В субботу по состоянию на 20.00, по данным штаба ООС, было двое погибших и четверо раненых украинских военнослужащих.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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