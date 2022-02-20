Второй день нового обострения в Донбассе. Главное

Всеобщая мобилизация, режим ЧС и беженцы в холодных автобусах.

На следующий день после начала массовой эвакуации из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик главы «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию. Собрали все, что известно на данный момент о происходящем в Донецке, Луганске и российских приграничных территориях

Беженцы в детском лагере на хуторе Красный Десант в Неклиновском районе Ростовской области. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Мобилизация

Первым о всеобщей мобилизации объявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы», — призвал он утром.

Вслед за ним аналогичный указ подписал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Он запретил выезд из «республики» мужчинам от 18 до 55 лет и разрешил госорганам изымать транспорт, а также «другое необходимое для нужд обороны имущество» у предприятий, организаций и граждан. Пасечник еще вчера обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с призывом «встать на защиту своей земли».

К двум часам дня луганский военком Андрей Гуганов отчитался, что на мобилизационные пункты прибыли порядка 3 тысяч человек. А «Центробанк ДНР» ограничил выдачу наличных в банкоматах: теперь в сутки каждый человек сможет снять не более 10 тысяч рублей.

Тем временем так называемая Народная милиция «ДНР» заявила, что раздобыла предполагаемый план «наступательной операции» Вооруженных сил Украины. В «ДНР» считают, что цель ВСУ якобы в том, чтобы выдавить русскоязычное население в Россию и за пять дней получить контроль надо всей территорией Донбасса. Еще вчера Киев отрицал наличие планов наступления в «ДНР» и «ЛНР».

Днем администрация Тарасовского района Ростовской области заявила, что в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении попал снаряд. Пострадавших в результате произошедшего нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Позже в погрануправлении ФСБ заявили о попадании двух снарядов на территорию РФ со стороны Украины.

На фоне обострения ситуации российские военные в рамках учений запустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон». Запусками из ситуационного центра в Кремле руководил Владимир Путин. «Калибр» и «Циркон» запустили корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов, а крылатую ракету наземного базирования «Искандер» — военные Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Из позиционного района космодрома «Плесецк» запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера Северного флота «Карелия» — баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура». Также Путин проконтролировал запуски баллистической ракеты «Синева» и аэробаллистических ракет «Кинжал».

Эвакуация

Пока что в Россию жителей «ЛНР» и «ДНР» отправляет их собственное руководство: по заявлению властей самопровозглашенных республик, свои дома покинули уже 28 тысяч человек. Ранее власти самопровозглашенных республик сообщили, что предполагается эвакуировать около 700 тысяч жителей.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

К границе автомобили и автобусы с беженцами потянулись накануне, у пунктов пропуска образовались многокилометровые очереди. Российские государственные СМИ сообщают, что беженцев в РФ встречают с «вниманием и пониманием», некоторых заселили в местные санатории. Но не всех. Например, более трех десятков автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, рассказала корреспондент «Новой газеты» Елена Романова. Пассажиры заявили, что их не кормили, у них не было возможности воспользоваться туалетом. Санатории, где предположительно планировалось размещение, закрыты, вход охраняют сотрудники полиции и МЧС. При этом вернуться домой они уже не могут — в ФСБ сообщили, что все пункты пропуска в регионе работают только на въезд в Россию.

Автомобилями и автобусами эвакуация не ограничивается: так, РИА Новости в 16:29 мск сообщило, что из Луганска в РФ отправился первый с 2014 года поезд. По словам председателя правительства «ЛНР» Сергея Козлова, на нем уехали 650 человек. В 16:59 мск источник ТАСС заявил, что первые поезда уже прибыли в Ростовскую область. На них, по данным агентства, эвакуировали около 800 человек.

Тем временем в Ростовской области (в этот регион беженцы поехали первыми) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за происходящего. «Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация"», — объявил губернатор Василий Голубев. Руководство области уже получило из федерального бюджета транш в 5 млрд рублей — на помощь эвакуированным.

В Воронежской и Волгоградской областях ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев.

Около тридцати российских регионов заявили о готовности приять у себя беженцев из Донбасса. Среди них — Якутия, Мордовия, Оренбургская область и другие.

Данные на 14:50. Инфографика: «Новая газета»

А вот Роспотребнадзор высказался против размещения жителей Донецка и Луганска в Краснодарском крае.

«Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной», — заявила глава ведомства Анна Попова.

Нарушение режима прекращения огня

Сегодня наблюдатели Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ в Украине (СММ) заявили, что 17 февраля зафиксировали в «ДНР» 222 случая нарушения режима прекращения огня, из них 185 — взрывы. В «ЛНР», по словам ОБСЕ, выявили 648 случаев, включая 519 взрывов.

Реакция

Президент США Джо Байден около 1:00 мск выступил с обращением по ситуации вокруг Украины, в котором заявил, что, по его данным, Владимир Путин уже принял решение по поводу возможного вторжения РФ в страну. «Украине нет никакого смысла атаковать. Россия продолжает фабриковать заявления о готовящейся атаке Украины на Россию. Это классика, которую РФ уже использовала», — сказал он. Перед выступлением Байден успел обсудить ситуацию с лидерами стран НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приехал на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Украинский лидер встретился с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, они призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе.

Фото: zelenskiy_official / Instagram

Зеленский предложил организовать программу «ленд-лиза» для Украины, по которой в страну будут возможны поставки техники и вооружения. Он также решил инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. Если же он не состоится или не предоставит стране гарантии безопасности, то, по словам Зеленского, Украина признает Будапештский меморандум недействительным со всеми пунктами, подписанными в 1994 году.

Россия от участия в Мюнхенской конференции ранее отказалась. «Интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал», — говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Из-за обострения ситуации немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в Киев и из него. «Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля включительно», — сказано в заявлении компании. Austrian Airlines («дочка» Lufthansa) до конца февраля приостановила полеты в Киев и Одессу.

Мария Ефимова, Александра Новикова

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