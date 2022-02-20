Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу.

Тарасова и Морозов набрали 239,25 (84,25 + 155,00) балла по сумме двух программ. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов – 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.