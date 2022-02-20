Бербок назвала инсценировкой происходящее в ДНР и ЛНР

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России. Об этом она сообщила в Мюнхене по итогам переговоров.

«В течение последних месяцев мы видим на границах РФ у Украины наращивание войск, которого не наблюдалось со времен холодной войны. Заявления сепаратистов в последние 24 часа идут в соответствии со сценарием, о котором многие предупреждали», – приводит слова Бербок РИА «Новости».

Она заявила, что это «инсценировка для оправдания военного вмешательства».

«Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна», – продолжала министр.

Нарушение суверенитета Украины имело бы для РФ масштабные последствия – экономические, финансовые, политические, стратегические и персональные, сказал Бербок.

Напомним, ситуация на границе Украины резко изменилась 17 февраля. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.

Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент РФ Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.