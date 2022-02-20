Инопланетное вмешательство и генетическое изменение человечества

Если бы не было достаточно трудно осознать все, что происходит сейчас на этой планете: постоянные блокировки, увеличение мандатов по всему миру и постоянное стремление сделать вечнозеленое присутствие вирусов и их последовательные принудительные прививки постоянной частью человеческого опыта, как невообразимо было бы подумать, что то, что движет всем этим безумием, может иметь эзотерическое происхождение.

Более того, может ли инопланетная повестка дня быть тем, что находится за железным занавесом всего происходящего?

Большинство до сих пор не подозревают ничего, кроме того факта, что надоедливый (хотя и опасный) патоген нанес ущерб человечеству, и что ж, “мы должны сделать все необходимое, чтобы оставаться в безопасности…” Другие подозреваются в том, что послужило толчком ко всему, что происходит сейчас, и даже более того, к чему все это идет!

Интуитивный мистик и метафизический исследователь Джиджи Янг поделилась своими мыслями о том, что план глобальной элиты может быть больше связан с их искаженными эзотерическими убеждениями, а также с формой инопланетного интеллекта, который буквально хочет воссоздать человеческий геном для выживания своего собственного вида.

Ниже приведены ее мысли (по ее собственным словам) во время интервью с Даниэлем Листом из Dark Journalist:

— Мы должны начать обсуждать и рассматривать эзотерический духовный аспект происходящего. Мы должны обсудить все обоснованные вещи…мы не можем отвернуться от этого. Мы не можем отвернуться от толчка [всего того, что происходит сейчас]. Теперь нам нужно начать плести эзотерическую дискуссию.

Часть этой эзотерической дискуссии, на мой взгляд, должна быть сосредоточена на реальности того, что существует толчок к изменению генетики человечества. Теперь нам нужно начать смотреть на эти элиты и [спросить], какова их система убеждений? Какова их религия? Кто их бог? Во что они верят? Потому что мы обнаружим, что когда мы отодвинем занавес, отодвинем слои и увидим, какова их система убеждений, все [то, что сейчас происходит] станет очень очевидным, и мы также поймем, как это остановить.

Это кампания по модификации человеческой ДНК?

— Пришло время по-настоящему взглянуть на эзотерическую природу всего этого. А теперь, когда произошла модификация ДНК, я заметил, что со многими интуитивами, с которыми я работаю, происходит нечто такое, что на самом деле является очень хорошей интуицией в сообществе.

— Они начали приходить ко мне с очень похожими видениями. У меня тоже было это видение, но я не хотела говорить об этом, потому что энергия была такой чувствительной. Это затрагивает так много людей, что мы должны быть осторожны в том, как мы это обсуждаем.

— Но эти мистики приходили ко мне и говорили, что у них было одно и то же видение! Они говорили: «Джиджи, у меня есть это видение, и оно состоит в том, что ДНК изменяется – человеческая ДНК изменяется, чтобы вместить что-то.

– Некоторые люди говорили, что [это связано] с Греем ET’s, и я тоже это говорил. Другие видели негативные сущности…Но человеческая форма изменяется, чтобы снизить ее энергию – исказить ее энергию и создать дисбаланс, чтобы могло войти что-то еще.

Связь с похищением инопланетянами

– Мой разум просто обратился к этим различным встречам с похищенными, о которых я слышал, где были эти переживания похищения, которые люди имели с этими Серыми существами, в которых Серые на самом деле сказали им, что это как будто человеческая генетика слишком сильна – слишком много души.

– Самое странное, что [ET contact experiencer] Алекс Кольер тоже сказал это… что многие из этих похищений происходят существами, которые пытаются изменить генетику, потому что человеческая генетика [в настоящее время] слишком сильна. В него вплетено слишком много сущности души.

И это первое, что мне пришло в голову, и я спросил:

– О, ничего себе – что, если этот [нынешний медицинский протокол] ослабит генетику человека или изменит генетику человека, чтобы создать гибридный мостовой вид, который может удерживать дивергентных людей и удерживать таких людей…этих существ, которые пошли по этому синтетическому дивергентному пути, который больше не может иметь органического тела? Что, если эти вещи нуждаются в формах? А что, если наша естественная форма слишком сильно продвинулась вперед?

— Я знаю, что это очень спорно. Я просто хочу начать разговор и думаю, что мы должны поиграть с этой информацией. Мы должны обсудить это, потому что это будет действительно разрешено только тогда, когда мы поймем эзотерическую сторону этого, потому что все, что делает эта группа – эти элиты – эти темные группы, которые пожимают всем этим руки в частном порядке, – они следуют очень специфической религии. У них есть система убеждений, и они придерживаются очень специфической эзотерики. Все, что они делают, служит этому.

Если мы сможем понять это … если мы сможем понять, что это такое … если мы сможем обсудить это, мы сможем нанести ему сильный удар. Но если мы не поймем стоящую за этим эзотерику – если мы этого не поймем, — мы просто будем гоняться за своими хвостами.