 

Предсказание Матроны Московской о судьбе России

20.02.2022, 7:11, Разное
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Известная российская провидица Матрона Московская после смерти прославилась предсказаниями о будущем России.

В том числе известны ее высказывания о том, что ждет страну в 2022 году.

Православную святую называли «русской Вангой», она предсказала, что в новом году у России будет большое число внешних и внутренних врагов.

– Москве придется побороться с внешними и внутренними атаками, которые она героически выдержит и одержит победу, — так сообщалось в пророчествах.

Кроме того, она сообщала что народы нашей страны объединятся и тогда государству следует не смотреть на Запад. Ведь главная сила находится на Востоке, по словам из пророчества.

В своих предсказаниях Матрона говорила о предательстве США, кризисе в Германии и наступлении мира между Украиной и Россией в тот момент, когда в Киеве власти признают Крым российским.

Ранее пророчества о России и других странах нашли у известных провидцев болгарской Ванги и пророка Нострадамуса.



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