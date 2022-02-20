Человечество прибыло на Землю сотни тысяч лет назад

А что если люди – это инопланетяне, которых мы искали все это время?

По мнению ученых, люди, скорее всего, были скрещены с другим видом, возможно, из звездной системы Альфа Центавра, которая является одной из ближайших к Земле солнечных систем, в далеком прошлом, что привело к появлению современных людей.

В Телль Аль-Ухаймире на территории современного Ирака, где когда-то находился древний шумерский город Киш, археологи обнаружили один из самых древних древних документов на планете, табличку Киша, которая, как считается, датируется 3500 годом до нашей эры.

В шумерском списке царей говорится, что Киш был первым городом, в котором после потопа появились цари, начиная с Джушура.

Преемник Джушура (Джуш_Ур) называется Кулласина-бел, но на самом деле это предложение на аккадском языке означает: “Все они были владыками”.

Таким образом, некоторые ученые предполагают, что это могло означать отсутствие на некоторое время центральной власти в Кише.

Считается, что этот древний документ предшествовал клинописи шумеров и египетским иероглифам почти на сто лет.

Развитие способности выражать мысли с помощью письменности – один из первых способов, которым человек отличался от животного мира.

За пять тысяч лет человек выработал электричество, разделил атом, создал компьютеры и многое другое. Мы достигли того, чего до сих пор не достигли другие виды.

Ни одному другому виду на земле нельзя приписать такие уникальные достижения за столь короткий промежуток времени. Интересно, что по сравнению с другими видами на Земле наша “эволюция” относительно коротка.

С момента появления первого гоминида на Земле прошло совсем немного времени, скорее всего, несколько миллионов лет. Именно это является одним из самых больших научных вопросов всех времен: Почему только наш вид достиг такого уровня развития технологического интеллекта?

Очевидно, что на планете Земля нет ничего более продвинутого, чем люди.

Хотя на Земле существуют различные “разумные” виды, ни один из них не использует технологии, как мы.

Представьте на секунду, если бы по какой-то причине человечеству пришлось вернуться в джунгли и выживать там. Многие эксперты согласны с тем, что большинство из них не выжили бы в течение очень долгого периода времени.

Многие ученые согласны с тем, что люди, помимо своего интеллекта, не очень способны занимать широкий спектр сред обитания. Другими словами, мы очень ограничены, когда речь идет о нашей планете.

Помимо нашего удивительного интеллекта, биологи также заметили контрасты между физиологией человека и физиологией других животных на Земле. Многие ученые согласны с тем, что по сравнению с другими видами животных на Земле, люди довольно странные. Например, детеныш лошади при рождении способен ходить и функционировать практически самостоятельно, но человеческий ребенок этого сделать не может, что делает нас совершенно беспомощными. Другими словами, мы рождаемся раньше, чем готовы к жизни.