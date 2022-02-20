 

Харрис пригрозила России «беспрецедентными экономическими издержками» в случае вторжения на Украину

20.02.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предупредила Россию о серьёзных последствиях в том случае, если она действительно вторгнется на Украину, передаёт CNN. В частности, как отмечается в материале, она пригрозила, что при подобном развитии событий на Москву будут наложены «беспрецедентные экономические издержки».

Начнём с Украины, где растущая угроза российского вторжения достигла точки кипения. Как заявил президент Джо Байден, он, опираясь на американские разведданные, убеждён в том, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину и нацелиться на её столицу, Киев. По словам Байдена, ожидается, что нападение произойдёт в ближайшие дни или раньше. Однако при этом он заявил, что для дипломатии дверь всё ещё открыта.  

Сегодня вице-президент Камала Харрис выходит на мировую арену, чтобы заняться решением этого кризиса. Буквально только что она выступила на Мюнхенской конференции по безопасности и предупредила о суровых последствиях в том случае, если РФ действительно вторгнется на Украину.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Позвольте мне прояснить. Я могу сказать с абсолютной уверенностью. Если РФ дальше вторгнется на Украину, Соединённые Штаты вместе со своими союзниками и партнёрами наложат (на неё. — ИноТВ) значительные и беспрецедентные экономические издержки.

Соединённые Штаты заявляют, что РФ тем временем распространяет дезинформацию в качестве предлога для начала вторжения, проводя так называемые операции под чужим флагом. Официальные лица указывают на рост напряжённости в регионе Донбасс, на который, как заявляет Украина, она не планирует нападать. Эта территория находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

После учебно-боевых стрельб в Белоруссии РФ планирует сегодня провести военные учения, чтобы продемонстрировать свои баллистические и крылатые ракеты. Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал подобные манёвры как, цитирую, «довольно регулярные».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Названы побочные эффекты американской вакцины от COVID-19

30.03 / “Готовы ли мы сегодня идти в наступление? Готовы”. Полный текст интервью Главнокомандующего ВСУ Хомчака Бацман

29.11 / “Я не увидел там экономики”. Гройсман высказался о госбюджете на 2021 год

03.05 / Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

20.10 / Россиянина осудили за создание канала миграции вьетнамцев через Белоруссию

18.08 / В Беларуси оппозиция готова к переговорам с Лукашенко, “вагнеровцев” в Беларусь могли выманить украинские спецслужбы. Главное за день

06.01 / В РФ за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса

24.02 / Коронакризис доводит французов до антидепрессантов и психиатров

03.06 / “Я так и не смогла зайти в то место, где прощаются”. Каменских рассказала о причине смерти отца

18.07 / “Подтверждает преданность и дружбу”. Госдеп США отреагировал на поставку вакцины Moderna в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика