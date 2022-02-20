Минобороны показало пуски ракет

Российские военные в рамках учений запустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон». Запусками из ситуационного центра в Кремле руководил президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.

Запуски «Калибра» и «Циркона» выполняли корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов, а крылатую ракету наземного базирования «Искандер» запустили военные Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Кроме того, военные, дислоцированные на испытательном космодроме «Плесецк», запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Она, сообщается на сайте Кремля, успешно достигла полигона «Кура» на полуострове Камчатка. Также Путин проконтролировал запуски баллистической ракеты «Синева» и аэробаллистических ракет «Кинжал».

Вместе с российским президентом за ходом учений наблюдал политик Александр Лукашенко. «Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — заявили в Кремле.

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