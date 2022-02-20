Зеленский призвал ввести санкции против РФ «прямо сейчас»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против РФ уже сейчас, а не после «начала бомбардировки», также он призвал дать гарантии безопасности его стране на пути в НАТО.

«Как-то у нас были споры с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике, у нас разное видение относительно применения санкционной политики в случае агрессии со стороны России. Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране», – сообщил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности в субботу, передает РИА «Новости».

При этом он поблагодарил разведку США за предоставленные данные, но сказал, что больше доверяет своей разведке.

«Мне тяжело характеризовать, как используют данные своей разведки США. Вероятно, делают это профессионально. Это их разведка и их выбор. Я благодарен за ту работу, которую проводят наши разведки, но я доверяю своей разведке. Я доверяю украинцам, которые находятся на нашей территории и понимают, что происходит вокруг границ», – отметил президент Украины.

Также Зеленский заявил, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности.

«Что касается НАТО. У нас много споров по этому поводу среди лидеров и друзей, за это время у меня появились друзья среди лидеров… Украине нужны гарантии безопасности. Мы умные и не твердолобые, понимаем, что есть много рисков из-за НАТО. Нет общего согласия среди членов НАТО. Ок. Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Все, что мы говорим: скажите, пожалуйста, какой срок нужен (для вступления в альянс – прим.ВЗГЛЯД)? Это измеряется в годах? … Скажите, справедливо, чтобы на этом расстоянии мы получили гарантии безопасности соответствующих стран? Дипломатические гарантии безопасности», – подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.