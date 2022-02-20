Политика: Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном.

В субботу лидеры Донецкой и Луганской народных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации местного населения. Эти решения последовали за начавшейся накануне вечером экстренной эвакуацией мирного населения в Россию из-за резкого обострения обстановки на линии разграничения с Украиной. В обеих республиках установлен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Пасечник также подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.

В Донецке и Луганске сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние сутки вели активный минометный и артиллерийский огонь по непризнанным республикам. По информации ДНР, по их территории выпустили около 600 снарядов. В ЛНР говорят о более 30 обстрелах своей территории за сутки. В Киеве традиционно отрицают эти сообщения и заявляют об огне со стороны неподконтрольных территорий.

В субботу ситуация продолжила ухудшаться. Рано утром появились сообщения о взрыве снаряда уже на территории РФ – в Тарасовском районе Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело по этому факту. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. А через несколько часов в этом же районе местные жители нашли место разрыва еще одного снаряда.

Информации о человеческих жертвах на территории ДНР и ЛНР в результате обострения конфликта пока не поступало – известно лишь о ранении мирной жительницы. Но получили повреждения несколько объектов гражданской инфраструктуры. Так, в ночь на субботу в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. А в ДНР был поврежден Южно-Донбасский водовод. Теперь без воды могут остаться более 40 городов и сел. По этой трубе вода поступает жителям по обе стороны линии разграничения.

На утро субботы, по данным СМИ, из Донбасса было эвакуировано более 10 тыс. человек. В ЛНР говорят о 25 тыс. эвакуированных. Всего в МЧС ДНР планирует эвакуировать в Ростовскую область около 700 тысяч жителей. О том, сколько плариуется эвакуировать из ЛНР не сообщалось. Но, по данным Госкомитета статистики ЛНР, на территории самопровозглашенной республики постоянно проживают чуть более 1,4 млн человек.

Людей начали вывозить в основном на автобусах, но в субботу для этой цели запустили готовить поезда. Первыми эвакуируются жители из приграничных с Украиной районов. Основная масса людей размещается в пионерских лагерях и санаториях на территории соседней Ростовской области. Каждый прибывающий беженец получит по 10 тысяч рублей единовременной выплаты по распоряжению президента РФ Владимира Путина. На эти цели уже выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета. Готовность принять беженцев выразили более 20 регионов, в том числе Оренбургская и Пензенская области, Якутия и Башкирия, Крым. Ждут их и в Абхазии.

Но главный вопрос – чем закончится новое обострение ситуации в Донбассе. В субботу народная милиция ДНР опубликовала планы наступления ВСУ, которые удалось добыть разведке. Они предполагают нанесение главного удара на направлении Краматорск – Дебальцево, а затем выход к границе с Россией в течение двух суток с рубежа Алчевск – Енакиево. «Ближайшая задача – в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск – Енакиево. Дальнейшая задача группировки – выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией», – рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он заявляет, что украинское командование планирует блокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск, а также уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру в ДНР и ЛНР.

Политолог и публицист Владимир Корнилов считает, что публичные заявления украинских политиков об отказе Киева выполнять Минские соглашения предполагают только один вариант развития ситуации – возобновление войны: «Украина резко повысила ставки, начав более широкомасштабный конфликт, чем был до этого. Значительно увеличилась частота обстрелов и попаданий в инфраструктурные объекты Донбасса». Однако свою задачу, полагает он, Киев этим наступлением не решит, а лишь ухудшит свое положение.

«В конце концов «Минск-1» и «Минск-2» были условиями завершения широкомасштабных боевых действий. По итогам возобновления этой войны, возможно, Украину вынудят подписать условный «Минск-3», потому что попытки принудить ее к выполнению Минских соглашений завершились безрезультатно», – гооворит Корнилов.

Впрочем, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает маловероятным принудить Украину силой сесть за стол переговоров и подписать «Минск-3». По его мнению, «настоящими субъектами переговоров были Путин и Меркель (Ангела Меркель была канцлером ФРГ до Олафа Шольца)».

«Сейчас Меркель нет, а Байден не может быть субъектом переговоров, потому что США не заинтересованы в стабилизации ситуации на Украине.

Поэтому мечтать о «Минске-3» не приходится», – отметил собеседник.

Единственно возможным вариантом Жарихин назвал «замораживание ситуации на той линии, которая возникнет после нападения Киева и ответа республик Донбасса при поддержке России». «Киев уже упустил возможности вернуть республики Донбасса. Поэтому так или иначе после всех печальных событий эти две республики будут признаны Россией с соответствующими проблемами, которые возникнут у всех», – предположил эксперт.

Такой сценарий, по его словам, возможен, если в руководстве США победит «партия войны» и президент Украины Владимир Зеленский получит команду наступать. Но «после вероятного военного конфликта нынешняя киевская власть вряд ли удержится, а против РФ введут санкции по полной программе», говорит эксперт. «Проблемы будут и у республик Донбасса. Это не слишком сладкий хлеб – быть признанными только одной страной. Это знают в Абхазии и Турецкой Республике Северного Кипра. Но при этом выигрывают США, которые консолидируют Европу и создадут проблемы для РФ экономического и военно-политического плана. Таким образом американцы постараются нейтрализовать Россию в процессе противостояния между США и Китаем», – предположил Жарихин.

«Многие в РФ считают, что предотвратить конфликт можно только путем признания этих республик, подписать с ними соглашения и ввести войска на линию соприкосновения», – считает гендиректор российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но, если РФ признает республики Донбасса и введет войска, то, по его мнению, «роли поменяются».

«Мы все время обвиняли Киев в том, что он не выполняет Минские соглашения, не мотивирован делать это, подходит выборочно. И Запад вынужден был реагировать, хотя и не столь энергично, как нам хотелось бы, но все-таки этот вопрос ставили перед Киевом те, кто туда ездил. А если мы признаем ДНР и ЛНР, то роли поменяются – и уже нас будут обвинять, что мы фактически разорвали Минские соглашения. И в этих условиях придется начинать переговорный процесс практически с нуля и, возможно, на это уйдет очень много времени», – отметил эксперт.

Впрочем, Жарихин считает, что остается возможность победы если не «партии мира», то хотя бы прагматиков, которые не решатся «толкать Россию в объятия Китая» и сохранят в ближайшее время ситуацию на нынешнем уровне противостояния и территориального размежевания.

С ним согласен и политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его словам, самым удачным выходом из ситуации была бы договоренность между США и Россией. Здесь возможны три варианта: замораживание конфликта, что чревато очередным обострением. Второй вариант – принуждение Киева выполнить Минские соглашения («Минск-2»). Третий – подписание нового договора о судьбе Донбасса – условный «Минск-3». «Сейчас происходит своеобразный Карибский кризис 62-го года, после которого СССР и США стояли нос к носу, ракета к ракете, но все закончилось компромиссом. И здесь, я верю, победит здравый смысл», – надеется Скачко.

Стоит отметить, что РФ и США уже согласовали дату переговоров по ситуации на Украине: представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, 23 февраля.

«Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение», — сказала она. Ранее Блинкен во время телефонного разговора с Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

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