Снежная глыба рухнула с крыши дома на женщину и ее дочь в коляске под Саратовом

После госпитализации жительницы ЗАТО Светлый Саратовской области с двухлетней дочерью, на которых с крыши дома рухнула глыба снега, следователи начали проверку, сообщило региональное управление СК России.

«По предварительным данным, 19 февраля 2022 года в дневное время 33-летняя женщина выходила с коляской, где находился двухлетний ребенок, из подъезда дома №6 по улице Кузнецова ЗАТО Светлый Саратовской области. В этот момент с крыши указанного дома произошел сход снежной массы, в результате чего женщина с ребенком получили телесные повреждения и были госпитализированы», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную юридическую оценку действиям ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома, добавили в СК.

Прокуратура региона сообщила, что надзорное ведомство начало проверку травмирования ребенка при сходе снега с крыши дома, для прохождения полного обследования еенаправили в больницу Саратова.

Это десятый подобный случай с начала года в Саратове, где с 6 января по 12 февраля госпитализировали семерых женщин и двоих мужчин после того, как им на голову рухнули глыбы снега и льда с различных зданий, в основном, с крыш многоквартирных домов.

Ранее прокуратура начала проверку после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери.