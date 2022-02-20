Врач назвал симптом ранней стадии рака

Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей сильной болью в горле, рассказал врач Аббас Канани в комментарии британскому изданию Daily Express.

«Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера.

«Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование», – сказал специалист.

В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.

Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал симптомы возможного развития онкологических заболеваний.