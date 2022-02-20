Вучич предупредил об угрозе коллапса мира из-за конфликта РФ и США

Конфликт между Вашингтоном и Москвой приведет к полному коллапсу мира, сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления в эфире сербского агентства Танюг.

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом? <…> Китай США, Россия, Украина, Индия – пять стран, крупнейших производителей зерна, и пшеницы, и кукурузы, что будет на рынке в ту же секунду, если бы что-то случилось? Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но… мы должны быть готовы. Если до этого дойдет, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что это не произойдет», – приводит слова сербского лидера ТАСС.

По словам Вучича, Сербия накопила запасы продовольствия. Объемов горючего в стране хватит на месяц. Еще около 110 млн кубических метров газа хранится в газохранилищах.

В четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» РФ на Украину. Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против РФ санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

В прошлую среду Госдеп пригрозил РФ единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.